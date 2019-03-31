Bolu'da Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Ak Parti,...

Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Kıbrıscık - Emin Tekemen - CHPMudurnu - Necdet Türker - MHPSeben - Fatih Kavak - AK PartiYeniçağa - Recayi Çağlar - AK Parti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Kıbrıscık - Emin Tekemen - CHP



Mudurnu - Necdet Türker - MHP



Seben - Fatih Kavak - AK Parti



Yeniçağa - Recayi Çağlar - AK Parti

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