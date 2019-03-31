Bolu'da Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Ak Parti,...
33 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Kıbrıscık - Emin Tekemen - CHPMudurnu - Necdet Türker - MHPSeben - Fatih Kavak - AK PartiYeniçağa - Recayi Çağlar - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Kıbrıscık - Emin Tekemen - CHP
Mudurnu - Necdet Türker - MHP
Seben - Fatih Kavak - AK Parti
Yeniçağa - Recayi Çağlar - AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA
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