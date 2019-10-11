Son Dakika Haberleri: Bolu'da toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Son Dakika Güncel Bolu'da toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Bolu'da toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

52 dakika önce

Bolu'da, toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Bolu'da toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Bolu'da, toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütüne müzahir basın yayın organları/sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda Valilik makamınca toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasaklama kararının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nı protesto etmek amacıyla il genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların il sınırlarına girişlerinin 24 Ekim saat 00.00'a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

Devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalarla bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetlerle bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantıların ise yasaktan hariç tutulduğu aktarıldı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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