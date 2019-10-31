Bolu'da toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Bolu'da toplantı, gösteri ve yürüyüşlerle ilgili yasağın 15 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütüne müzahir basın yayın organları/sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda Valilik makamınca toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasaklama kararının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nı protesto etmek amacıyla il genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların il sınırlarına girişlerinin 11 Kasım saat 11.00'e kadar 15 gün süreyle daha yasaklandığı kaydedildi.

Devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalarla bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantıların ise yasaktan hariç tutulduğu aktarıldı.

Bolu Valiliği tarafından aynı gerekçe ile 11 Ekim tarihinde de bir yasaklama kararı alınmıştı.