Bolu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Bolu'da, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında yolun karşısına geçmek isterken araçlarından birisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Bolu'da, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında yolun karşısına geçmek isterken araçlarından birisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaşlı adama çarpan aracın belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Kaza, 11.30 sıralarında D-100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Fahri Şanlı idaresindeki 55 BCZ 56 plakalı tır, aynı yöne giden Cavit Karabostan yönetimindeki 14 AR 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Trafik kazasının meydana geldiği sırada araçlardan biri yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut (80) isimli yayaya çarptı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ahmet Karabulut, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Sürücüler inkar etti


Kazaya karışan hafif ticari araç ve tır sürücüleri Ahmet Karabulut'a çarpmadıklarını söyledi. Sürücülerin karşılıklı olarak birbirlerini suçlaması üzerine polis ve jandarma ekipleri her iki araçta da inceleme yaptı. Ekipler, yayaya kimin çarptığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. - BOLU

Ahmet Karabulut, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:43 Kaynak: İHA

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