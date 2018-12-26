Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Akyazı kara yolunun Tosunlar köyü mevkisinde, Ahmet Ç. idaresindeki 54 D 0481 plakalı traktör, karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki 06 BIJ30 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada traktör sürücü Ahmet Ç. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:45 Kaynak: AA
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