Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Akyazı kara yolunun Tosunlar köyü mevkisinde, Ahmet Ç. idaresindeki 54 D 0481 plakalı traktör, karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki 06 BIJ30 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada traktör sürücü Ahmet Ç. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:45 Kaynak: AA

Akyazı, Mudurnu, Bolu, Güncel
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