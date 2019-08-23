Son Dakika Haberleri: Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Bolu'da, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bolu'da, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Orhan C. idaresindeki 14 EE 846 plakalı hafif ticari araç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) kavşağında bulunan trafik ışıklarında durmak için yavaşlayan Ayhan Ş. yönetimindeki 14 ER 674 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolundan İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İstanbul, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:40 Kaynak: AA
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