Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Recep Bülbül idaresindeki BN HR 8181 plakalı otomobil, Dağkent Işıklı Kavşağında kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Özen Çolak yönetimindeki 14 GH 843 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazada, Özen Çolak ve aynı araçta bulunan Abdullah Çolak yaralandı.



Araç içinde sıkışan Abdullah Çolak, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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