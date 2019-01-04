Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara
yönüne giden Recep Bülbül
idaresindeki BN HR 8181 plakalı otomobil, Dağkent Işıklı Kavşağında kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Özen Çolak yönetimindeki 14 GH 843 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, Özen Çolak ve yanındaki Abdullah Çolak
yaralandı. Araç
içinde sıkışan Abdullah Çolak, olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.