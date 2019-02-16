Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası : 2 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası : 2 Yaralı

35 dakika önce

Bolu'da, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası : 2 Yaralı, System.String[]
Bolu'da, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yedigöller Milli Parkı'ndan Bolu istikametine seyreden E.Ç. idaresindeki 78 BZ 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dumantepe mevkinde yoldan çıktı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten yuvarlanarak boş bir araziye devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:06 Kaynak: AA

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