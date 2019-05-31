Son Dakika Haberleri: Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

31 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden İbrahim Avcı idaresindeki 14 KC 630 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzabey köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, araç sürücüsüyle yanındaki Hüsniye Avcı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:23 Kaynak: AA
Ankara, Bolu, Güncel
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