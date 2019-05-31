Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu
'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara
yönüne giden İbrahim Avcı idaresindeki 14 KC 630 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzabey köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, araç sürücüsüyle yanındaki Hüsniye Avcı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.