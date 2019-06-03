Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:02 Kaynak: AA
'nun Dörtdivan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dörtdivan'ın Göynükören köyünden Gerede
istikametine seyreden Ahmet D. idaresindeki 06 BER 873 plakalı otomobil ile Doğan Ö'nin kullandığı 06 ZM 162 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi
Acil Servisine kaldırıldı.
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