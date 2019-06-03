Son Dakika Haberleri: Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dörtdivan'ın Göynükören köyünden Gerede istikametine seyreden Ahmet D. idaresindeki 06 BER 873 plakalı otomobil ile Doğan Ö'nin kullandığı 06 ZM 162 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Gerede, Dörtdivan, Bolu, Güncel
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