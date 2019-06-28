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Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Bolu'da, D-100 Karayolu'nda önünde seyreden traktöre çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Bolu'da, D-100 Karayolu'nda önünde seyreden traktöre çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyreden Sebahattin Yağlı'nın kullandığı 14 GH 409 plakalı hafif ticari araç, Rüzgarlar Köprüsü mevki'inde önünde ilerleyen Toprak Uysal yönetimindeki 34 TV 6319 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada sürücü hafif ticari araç sürücüsü Sebahattin Yağlı ile yanında bulunan yengesi Huri Yağlı yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Uysal, İstanbul, D-100 Karayolu, Bolu, 3. Sayfa
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