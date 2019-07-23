Son Dakika Haberleri: Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Bolu'da otobüs firmasının şehir içi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Bolu'da otobüs firmasının şehir içi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden D-100 Karayolu istikametine seyreden Hasan A. idaresindeki 14 S 0529 plakalı otobüs firmasının şehir içi servisi, kontrolsüz kavşakta Tuğba Ü'nün kullandığı 14 BZ 190 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Enes Güneş yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:51 Kaynak: AA
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