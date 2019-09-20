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Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

7 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan Zeki Şimşek idaresindeki 06 BOR 740 plakalı otomobil ile Mert Kocaili yönetimindeki 14 AAL 278 plakalı otomobil, Mengen- Dörtdivan Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mert Kocaili ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nurgül Sarıca yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Dörtdivan, Mengen, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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