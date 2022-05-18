Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı

18.05.2022 18:50
Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ankara- Zonguldak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan T. idaresindeki 67 ABK 573 plakalı otomobil, köy yolundan karşıya geçmekte olan Bilal K. yönetimindeki 14 NC 685 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bilal K. idaresindeki otomobil savrularak refüje çıktı. Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Bilal K.'nın eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Otomobil, Yeniçağa, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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