Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bolu
'nun Yeniçağa
ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Gerede
istikametine seyreden Yücel Yalçın yönetimindeki 14 KN 778 plakalı otomobil ile Doğancı köyünden Yeniçağa ilçesine gitmek isteyen Fikret Bakay idaresindeki 14 KH 920 plakalı minibüs, Doğancı köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ve yanında yolcu olarak seyahat eden Yusuf İslam
Bakay ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatmanur Yalçın yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.