Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Gerede istikametine seyreden Yücel Yalçın yönetimindeki 14 KN 778 plakalı otomobil ile Doğancı köyünden Yeniçağa ilçesine gitmek isteyen Fikret Bakay idaresindeki 14 KH 920 plakalı minibüs, Doğancı köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ve yanında yolcu olarak seyahat eden Yusuf İslam Bakay ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatmanur Yalçın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:52 Kaynak: AA

Yeniçağa, Bolu, Güncel
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