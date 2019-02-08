Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
59 dakika önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bolu
'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul
istikametine seyreden Samet Ç. idaresindeki 16 EDS 50 plakalı otomobil ile Mengen
Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna girmek isteyen Cihan Ç. yönetimindeki 67 AAG 520 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Gönül Ç. ile Ceyhan
ve Şevki Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: AA
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