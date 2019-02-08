Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

59 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Samet Ç. idaresindeki 16 EDS 50 plakalı otomobil ile Mengen Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna girmek isteyen Cihan Ç. yönetimindeki 67 AAG 520 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Gönül Ç. ile Ceyhan ve Şevki Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: AA

İstanbul, Bolu, Yerel, Yaşam, Güncel
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