Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı
6 saat önce
Göynük ilçesinde meyana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:50 Kaynak: AA
Göynük ilçesinde meyana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gerişler köyü yolunda seyreden Nurettin S. idaresindeki 11 AD 113 plakalı otomobil, köy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Reyhan S. ve Adem A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göynük ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
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