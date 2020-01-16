Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Göynük ilçesinde meyana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Göynük ilçesinde meyana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gerişler köyü yolunda seyreden Nurettin S. idaresindeki 11 AD 113 plakalı otomobil, köy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Reyhan S. ve Adem A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göynük ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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