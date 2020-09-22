Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kili yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden K.K. idaresindeki otomobil Elmalık mevkinde önünde seyreden Emre Parlak idaresindeki 14 DC 111 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ü.B. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:29 - Kaynak: AA
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