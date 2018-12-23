Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
4 saat önce
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bolu
'nun Gerede
ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gerede'den Dörtdivan
istikametine seyreden Birol Kalaoğlu yönetimindeki 67 ZE 678 plakalı kamyonet ile karşı istikamette seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 NT 275 plakalı otomobil Yelkenler Köyü mevkinde çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile kamyonette bulunan Hasan Çevik
ve Recep Çakır yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:20 Kaynak: AA
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