Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

4 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gerede'den Dörtdivan istikametine seyreden Birol Kalaoğlu yönetimindeki 67 ZE 678 plakalı kamyonet ile karşı istikamette seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 NT 275 plakalı otomobil Yelkenler Köyü mevkinde çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile kamyonette bulunan Hasan Çevik ve Recep Çakır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:20 Kaynak: AA

Gerede, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:39:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]