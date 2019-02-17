Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı- Mudurnu kara yolunda Murat K. idaresindeki 81 EL 303 plakalı otomobil, Munduşlar köyü yakınlarında, İsmail Y'nin kullandığı 14 KM 047 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Murat K'nın kullandığı otomobilde bulunan Şebnem, Betül, Burcu ve Berna Karagüllüoğlu yaralandı.

Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Akyazı, Mudurnu, Bolu, Güncel
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