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Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

20 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul yönüne giden Mustafa Açar idaresindeki 34 LI 3696 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NP 4241 plakalı otomobil, Yeniçağa ilçe merkezinde bulunan kavşakta çarpıştı.
Kazada çarpmanın etkisiyle kavşak içine savrulan hafif ticari aracın sürücüsüyle yanındaki Merve, Ayşegül ve Nisanur Açar yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:00 Kaynak: AA
İstanbul, Bolu, Güncel
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