Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

42 dakika önce

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Nursel K. idaresindeki 14 DM 005 plakalı otomobil, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı önünde bulunan kavşaktaki ışıklarda bekleyen Mustafa C. yönetimindeki 78 BE 356 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Mustafa C, Fatma C. İkra C, Zeliha ve Büşra K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel
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