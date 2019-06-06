Son Dakika Haberleri: Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı
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Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı

25 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde minibüsle cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde minibüsle cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan yönüne giden Rıdvan Çakır idaresindeki 06 NDG 57 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mehmet Sarıtaş yönetimindeki 34 YA 3451 plakalı cip, Dolayüz köyü yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, cipte bulunan 4 kişi ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:08 Kaynak: AA
Mudurnu, Bolu, Güncel
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