Bolu'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Bolu
'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara
istikametine seyreden Halil Kayalı
idaresindeki 34 DV 7814 kamyonet ile D-100 kara yolundan Anadolu Otoyolu
'na girmek isteyen Nihat Karakoç yönetimindeki 37 LB 452 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Serpil, Mehmet Yusuf
ve Eslem Karakoç ile Erdoğan ve Emine Kızılırmak
, kamyonette bulunan Kezban Kayalı ve Ergin Cıbır yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile kaza kırım ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 7'si, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yeniçağa, Gerede
ve Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan Emine ve Erdoğan Kızılırmak ise Bolu Belediyesi İtfaiyesi Kaza Kırım
Ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine götürüldü.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu'na girişlerde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.