Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

09.05.2022 05:45
Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bolu'da hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde ilerleyen Y.E. idaresindeki 34 DBL 358 plakalı kamyonet, Kuruçay mevkisinde seyreden M.E. yönetimindeki 34 CSA 014 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Hafif ticari araç yan yola savrulurken kamyonet ise beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, kamyonette bulunan S.G. ile araç içinde sıkışan sürücü Y.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Y.E ile S.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kamyonet, Tragger, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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