Yeniçağa- Mengen kara yolunda Mengen istikametine giden Gökhan Şakaoğlu idaresindeki 06 BNG 355 plakalı hafif ticari araç ile Adaköy mevkisinde kavşaktan dönüş yapan ve sürücü ismi ile plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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