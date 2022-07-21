Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

21.07.2022 14:36
Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniçağa- Mengen kara yolunda Mengen istikametine giden Gökhan Şakaoğlu idaresindeki 06 BNG 355 plakalı hafif ticari araç ile Adaköy mevkisinde kavşaktan dönüş yapan ve sürücü ismi ile plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Ali Kızılırmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan tır sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

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Başkent'te sürücü kursu araçlarının hemzemin geçitten bariyer kapalı iken geçişleri 'pes' dedirtti Başkent'te sürücü kursu araçlarının hemzemin geçitten bariyer kapalı iken geçişleri 'pes' dedirtti Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Yeniçağa, Tragger, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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