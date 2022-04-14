Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

14.04.2022 20:03
Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Bolu'da, elektrik trafo binasının üzerinde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince indirildi.

Bolu'da, elektrik trafo binasının üzerinde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince indirildi.

Karşıkonak Sokak'taki parkta oynayan bir çocuk, bölgedeki bahçe duvarının demir korkuluklarına tırmanarak elektrik trafo binasının üzerine çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikteki binanın üzerinden inemeyen çocuk, parkta bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese giden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenle çocuğu kurtardı.

Çocuk, olay yerinden uzaklaşarak parkta bulunan arkadaşlarının yanına gitti.

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İtfaiye, Trafo, Çocuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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