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Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

10.02.2022 16:13
Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU'nun Seben ilçesinde, traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü Hasan S. (64) yaralandı, yanındaki Fahri Barın (62) ise hastanede yaşamını yitirdi.

BOLU'nun Seben ilçesinde, traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü Hasan S. (64) yaralandı, yanındaki Fahri Barın (62) ise hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Susuz köyü Çatak Mahallesi yolunda meydana geldi. Hasan S. yönetimindeki 14 DS 807 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ağır yaralanan Hasan S. ile traktördeki Fahri Barın, ambulansla Seben Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Barın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Traktör, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da traktör, dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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