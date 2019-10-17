Son Dakika Haberleri: Bolu'da traktör kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Bolu'da traktör kazası: 1 ölü

Bolu'da traktör kazası: 1 ölü

1 saat önce

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, System.String[]

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmenderesi köyünde yaşayan Ahmet Özdoğan (49), dün akşam saatlerinde tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı.

Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdoğan'ın cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Özdoğan, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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