Son Dakika Haberleri: Bolu'da traktör kazası: 1 yaralı
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Bolu'da traktör kazası: 1 yaralı

25 dakika önce

Abant Tabiat Parkı Mudurnu kara yolunda meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Bolu'da traktör kazası: 1 yaralı, System.String[]
Abant Tabiat Parkı Mudurnu kara yolunda meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'ndan Mudurnu istikametine seyreden Harun Arslan idaresindeki 81 BG 529 plakalı traktör, virajı alamayarak şarampole devrildi.
Traktör devrilmeden önce yol kenarına atlayarak yaralanan Harun Arslan olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:28 Kaynak: AA
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