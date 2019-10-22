Son Dakika Haberleri: Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

51 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinden Ankara- Nallıhan istikametine seyreden Oktay O. yönetimindeki 06 NBZ 50 plakalı tır, Munduşlar köyü yakınlarında Sadettin Eraslan idaresindeki 54 KC 669 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktörün römorkunda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Uğur Eraslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan traktör sürücüsü ile yanındaki Hayriye Eraslan, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eraslan'ın cenazesi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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