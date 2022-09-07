Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti

07.09.2022 14:33
Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti

Bolu'da, traktörle kepçesi arasında sıkışarak ağır yaralanan Mehmet Ertaş (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da, traktörle kepçesi arasında sıkışarak ağır yaralanan Mehmet Ertaş (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Mehmet Ertaş (70), tarlasında çalışmak için traktörünün önüne kepçe takmaya çalıştığı sırada kepçe ile traktör arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Ertaş'ın yardım çağrısını duyan köylüler olay yerine geldi. Ertaş'ı sıkıştığı yerden kurtaran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertaş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Mehmet Ertaş, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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