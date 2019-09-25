Son Dakika Haberleri: Bolu'da trın altında kalan kişi yaralandı
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Bolu'da trın altında kalan kişi yaralandı

47 dakika önce

Bolu'da geri manevra yapan trın altında kalan kişi yaralandı.

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Bolu'da geri manevra yapan trın altında kalan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde geri manevra yapan Murat K. idaresindeki 34 FL 8327 plakalı tır bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ferhat D'ye çatı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ve vatandaşların yardımı ile tırın altında kalan Ferhat D. çıkartılarak ambulansa taşındı.

Ağır yaralanan Ferhat D. sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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