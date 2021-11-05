Bolu'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

BİLSEM'in Aktaş Mahallesi'ndeki binasının fuaye salonunda gerçekleştirilen fuarın açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil, BİLSEM Müdürü Dr. Ferdi Kılıç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje koordinatörü Sevinç Demir Tümen, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başvurusunu yaptıkları ve onayı aldıkları projelerin sergisini salgını nedeniyle şu anda yapabildiklerini kaydetti.

Bilim fuarında 8 araştırma, 7 tasarım, 5 inceleme projesi bulunduğunu kaydeden Tümen, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Davetliler, açılışın ardından öğrencilerin hazırladığı fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.