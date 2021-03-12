Bolu'da tuğla yüklü tır seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, otoyolda İstanbul istikametine giden Sabit Gümüşalan yönetimindeki 41 K 8436 plakalı tuğla yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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