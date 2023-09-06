Türbe ziyaretinde anahtar kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Bolu'da Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde, anahtarını kaybeden bir kişi ile görevli arasında başlayan gerginlik, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir kişi, kavgayı durdurmak için belindeki tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavga, türbeye dua etmeye gelen diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalık köyü mevkisinde bulunan Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde meydana gelen olayda türbeye ziyaret için gelen bir kişi, ev ya da iş yeri anahtarını kaybedip yetkililerden yardım istedi. Bir süre sonra, ismi öğrenilemeyen kişi, türbe görevlisinin yanına gidip yeniden anahtarını sordu.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görevli, anahtar için hoparlörlerden anons yapıldığını ve bulununca haber verileceğini söyledi. İkili arasında tartışma başladı. Tartışma, daha sonra sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer görevlilerin ve anahtarını kaybeden kişinin yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Bu sırada, türbeyi ziyaret etmeye gelen bir vatandaş, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. Türbeyi ziyarete gelen diğer vatandaşların da müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.