Türbe ziyaretinde anahtar kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika

Türbe ziyaretinde anahtar kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Son Güncelleme: 07.09.2023 11:02

Bolu'da Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde, anahtarını kaybeden bir kişi ile görevli arasında başlayan gerginlik, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Kavga, türbeye dua etmeye gelen diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Bolu'da Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde, anahtarını kaybeden bir kişi ile görevli arasında başlayan gerginlik, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir kişi, kavgayı durdurmak için belindeki tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavga, türbeye dua etmeye gelen diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalık köyü mevkisinde bulunan Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde meydana gelen olayda türbeye ziyaret için gelen bir kişi, ev ya da iş yeri anahtarını kaybedip yetkililerden yardım istedi. Bir süre sonra, ismi öğrenilemeyen kişi, türbe görevlisinin yanına gidip yeniden anahtarını sordu.

Türbede anahtar kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görevli, anahtar için hoparlörlerden anons yapıldığını ve bulununca haber verileceğini söyledi. İkili arasında tartışma başladı. Tartışma, daha sonra sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer görevlilerin ve anahtarını kaybeden kişinin yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

Türbede anahtar kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Bu sırada, türbeyi ziyaret etmeye gelen bir vatandaş, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. Türbeyi ziyarete gelen diğer vatandaşların da müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Türbe ziyaretinde anahtar kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türbe ziyaretinde anahtar kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika
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