Bolu'da Türk Kızılay'ın 153. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 153. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Solmaz - Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde koronaviru¨s salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen etkinliğe Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Necla Özsoy, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, daire müdürleri, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ve Türk Kızılay gönüllüleri katıldı.

Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Türk Kızılay'ın kuruluşunun 153. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Esin Kızıltan tarafından Oryantasyon Sunumu yapıldı. Sunumda Türk Kızılayı'nın tarihçesi, misyonu, vizyonu, şubeleri, temsilcilikleri ve hizmetleri anlatıldı.

Millet olarak yardım yapmanın, insana dokunmanın, gönül almanın, insani değerleri ve insanlığı yaşatmanın hiçbir zaman yabancısı olmadığımızı belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Tarih boyunca aziz milletimiz bütün mazlumların sığınağı oldu, halen aynı yolda devam etmektedir. Yüce milletimiz bu gerçeği her devirde fiilen gösterdi ancak Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te fethettiği İstanbul'da, 1462 de hizmete açtığı Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Kapısı'nın Tak'ında veciz bir şekilde yazarak tüm dünyaya ilan etti.

Afette, depremde, yangında, taşkında, savaşta, kuraklıkta her zaman her yerde her türlü Kara günde ve kötü günde, mazlumun, mağdurun, yalnızın, kimsesizlerin dostu olan Türk Kızılay'ın kuruluşunun 153. Yıl dönümünü kutluyorum. Millet olarak Kızılay başta olmak üzere birçok STK'larımızla birlikte Afganistan'dan Bosna'ya, Suriye'den Myanmar'a, Yemen'den Belgrad'a kadar dünya üzerinde yüzlerce ülkede yüz binlerce insana yardım götürüyoruz. Tabii bu yardımların hepsi aziz milletimizin yüreğinden, emeğinden gönlünden neşet etmektedir. İşte Türk Kızılay'ı da bu yardımları ileten en önemli kurumlarımızdan birisidir.

Kızılay gönüllerin dostudur. Bu dostluğunu yüce milletimizin fedakarlığından ve cömertliğinden almaktadır. Sosyal münasebetin ve barışın en temel ilkelerinin başında paylaşmak gelir. Var olanı paylaşmak gerekir. Paylaşmak bizim aziz milletimizin en bariz, en önemli özelliklerinden birisidir. Bir tane dahi imkanı kısıtlı, yardıma muhtaç insan varsa din, dil, renk, ırk gözetimi yapmaksızın herkese eşit şekilde yardım yaptık, bundan sonra da yapamaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar bir yardıma ihtiyaç olduğunda iş insanlarımızın yaptığı bağışlar da aziz milletimizin büyüklüğünün en bariz ifadelerindendir. İşte Kızılay da milletimizin azizliğinin ve yüceliğinin mührüdür. Ben Bolulu bütün iş insanlarımıza ve hemşehrilerimize yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yaptıkları bağışlardan ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Bizim milletimiz yardımseverdir, gönlü zengindir. Yardım bizim milletimizin yüreğinde vardır. Yer yüzünde insanlık, yardım, sevgi, hürmet varsa rahmet ve merhamet te vardır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin yardımseverliği daim olacaktır.

Böylesine önemli bir misyonu olan Bolu Kızılay Şubemizin ilimizde bunları organize edecek bir mekanı yoktu. Valiliğimizin teklif ve takipleriyle son 2 ay içinde tahsis işlemlerini tamamladığımız 2. 912 m² arsa üzerinde; konferans salonu, aşevi, yemekhanesi, misafirhanesi ... vs ile aynı anda 20 bin kişiye hitap edecek, Kızılay binamızı en kısa sürede Bolumuza kazandıracağız, hayırlı olsun. Yeni Kızılay binamızın yapılacağı arsanın tahsisindeki katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle yüce milletimizin insanlığa bakan gülen yüzü olan Kızılay'ımızın düzen ve dizaynını yeniden sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yardımların mağdurlara ulaştırılmasında emeği geçen Kızılay Genel Başkanımıza, tüm şube çalışanlarımıza, hususiyle Kızılay gönüllülerine, Kızılay'ımıza fiilen katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

İnsana insanca hizmet etmekten ve yardımcı olmaktan daha büyük bir keyif yoktur. İlimizin her köşesinde yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yardımına koşan, emeği geçen, bu noktada sevgisi, arzusu ve isteği olan herkese gönülden teşekkür ediyor, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Necla Özsoy ile Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ise yaptıkları konuşmalarda Türk Kızılay tarihçesi ve çalışmalarını aktardılar.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Necla Özsoy ile Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, Türk Kızılay'ına destek ve katkılarından dolayı Bolu Valisi Ahmet Ümit'e plaket verdiler.

Türk Kızılay'ın kuruluşunun 153. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kutlama pastasının kesilmesiyle sona erdi.