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Bolu'da Türk Kızılayın bilgi sınavında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Bolu'da Türk Kızılayın bilgi sınavında dereceye girenler ödüllendirildi

16.02.2022 16:23
Bolu'da Türk Kızılayın bilgi sınavında dereceye girenler ödüllendirildi

Türk Kızılay Bolu Şubesince düzenlenen "Biliyor musun?" isimli bilgi sınavında dereceye giren öğrencilere para ödülü verildi.

Türk Kızılay Bolu Şubesince düzenlenen "Biliyor musun?" isimli bilgi sınavında dereceye giren öğrencilere para ödülü verildi.

Proje kapsamında 28 lisede ilk yardım, afet bilinci ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularında yapılan sınava 5 bin 205 öğrenci katıldı.

Dereceye giren öğrencilere törenle toplamda 6 bin 150 lira ödül dağıtıldı.

Burada konuşan Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, bilinçli toplum oluşturulabilmesi için yaptıkları projenin Bolu ve Türkiye içerisinde ilke imza attığını belirterek, "Afet bilinci, ilk yardım ve koronavirüs konularında öğrencilerimiz dolaylı olarak bilgilendirilmiş ve tatlı rekabet içerisinde olmaları sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

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İlk Yardım, Kızılay, Türk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da Türk Kızılayın bilgi sınavında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da Türk Kızılayın bilgi sınavında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
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