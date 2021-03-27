Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı - Son Dakika

Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı

27.03.2021 15:53

- Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik branşlarının Türkiye şampiyonaları 110 sporcunun katılımıyla Bolu'da başladı.

- Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı

BOLU - Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik branşlarının Türkiye şampiyonaları 110 sporcunun katılımıyla Bolu'da başladı.

Bolu'da, Karaçayır mahallesinde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda, Artistik Cimnastik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı. Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun her yıl tüm branşlarda Mersin'de düzenlediği Türkiye şampiyonası, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle Bolu'da yapıldı. 110 sporcunun katıldığı şampiyona, Avrupa Şampiyonası öncesi milli takım kadrosu için seçme niteliği taşıyacak. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de şampiyonaya katılarak, sporculara başarılar diledi.

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası ise 'Genç Kadınlar 1. Grup' ve 'Genç Kadınlar 2. Grup' yarışlarıyla start aldı. Bolu'da düzenlenen şampiyonalar, 'Genç Kadınlar' ve 'Büyük Kadınlar' ile 'Genç Erkekler' ve 'Büyük Erkekler' kategorilerinde yapılacak yarışmaların ardından yarın gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Suat Çelen: "Dünya Cimnastik Federasyonu'ndan teşekkür aldık"

Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen, "Pandemi koşullarında bir Türkiye şampiyonası organize ediyoruz. Biz bir Avrupa Şampiyonası düzenledik. Pandemi koşullarında kıtanın cimnastik branşında en büyük organizasyonuydu. Bu noktada da Dünya Jimnastik Federasyonu'ndan teşekkür aldık. Tüm sporcularımızı sağ salim ülkelerine Covid ortamında gönderdik. Türkiye Jimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte icra kurulumuz bir karar aldı. Biz sadece büyükler ve gençler kategorisinde şampiyonalarımızı devam ettiriyoruz. Onun altındaki yaş kategorilerinde müsabakalarımızı yapmama kararı aldık. Ancak yerelde il müsabakalarıyla devam etme kararı aldık. Bu bağlamda her yıl Mersin'de düzenlediğimiz tüm branşlarımızın bir arada senede 1 defa düzenlediğimiz Türkiye şampiyonlarını her yıl Mersin'de düzenliyorduk. Bu yıl itibariyle hem seyircisiz olması münasebetiyle hem de sporcularımızın lokasyon açısından ulaşabileceği ve katılımcı sayısının çok olacağı illeri tercih ettik. Bu bağlamda artistik cimnastik erkek ve kadınlar Bolu'da, trampolin Bolu'da. Önümüzdeki haftalarda ritmik cimnastik İstanbul'da, aerobik cimnastik ise Mersin'de olacak. Parkurlu jimnastik yarışmalarımızı da online olarak yapacağız" dedi.

İbrahim Çolak: "Hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları"

Tokyo'da yarışmaya hak kazanan milli sporcu İbrahim Çolak, "Benim zaten hedefim 2021 Tokyo'da ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti. Çok şükür Tokyo'ya gitme bileti kazandım. Ondan sonra da 2024 için çalışmalarım devam edecek. Oraya gitmeyi de çok istiyorum. O zamana kadar Avrupa ve Dünya şampiyonalarımız yapılacak ve onlarda da mümkün olduğu kadar unvanımı en iyi şekilde korumak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Göksu Üçtaş Şanlı: "Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na katılmak"

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ise, "Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda bir kota daha hakkımız var. Ben de elimden geldiği kadar iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Hedefim tabii ki Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek. O kotayı alabilmek. 2024 yılında hala spor yapar mıyım, bilmiyorum ama sporcu olarak olmasam da Türkiye Cimnastik Federasyonu içinde tecrübelerimi genç arkadaşlarımı aktarmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı

Cimnastik, Türkiye, Mersin, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bolu'da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor


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