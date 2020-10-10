"Türkiye Cimnastik Günü" kutlandı - Son Dakika

"Türkiye Cimnastik Günü" kutlandı

10.10.2020 13:57

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından milli sporcular İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıdan dolayı her yıl ekim ayının ikinci haftasının "Cimnastik Haftası", cumartesi gününün ise "Türkiye Cimnastik Günü" ilan edilmesinin...

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından milli sporcular İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıdan dolayı her yıl ekim ayının ikinci haftasının "Cimnastik Haftası", cumartesi gününün ise "Türkiye Cimnastik Günü" ilan edilmesinin ardından, Bolu'da kutlama yapıldı.

Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, asbaşkan Cumhur Özçelik, Bolu Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, milli cimnastikçiler ve antrenörlerin katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Çelen, bu yıldan başlamak üzere ekim ayının ikinci haftasının cumartesi gününün "Türkiye Cimnastik Günü" olarak kutlanacağını belirterek, "Her yıl bu gün, 2019'da aldığımız madalyaları hatırlayacağız ve ülke olarak gururlanacağız. 2019'da alınan başarılar bu tarihi haftayı ve bu tarihi günü unutulmaz kıldı. Dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve 4 olimpiyat kotası aldığımız bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cimnastiğin Türkiye'de yayılması için bize her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza da şükranlarımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu günün, Türkiye'nin her tarafında çeşitli etkinliklerle kutlandığını dile getiren Çelen, "Bugün de Bolu'dayız. Cimnastikçilerle birlikte günümüzü kutladık. Umut ediyorum ki artık tüm Türkiye'de bu hafta ve bu gün şenlikler yapılarak kutlanacak. Pandemi nedeniyle gösteri ve şenlikleri biraz az yaptık ama bundan sonraki yıllarda Türkiye'de bu hafta bir şölen haline gelecek." diye konuştu.

Cumartesi, Cimnastik, Türkiye, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Türkiye Cimnastik Günü' kutlandı - Son Dakika Spor

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