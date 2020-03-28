Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Son Dakika

Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı

6 saat önce

Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, yurtdışından getirildikleri yurtta karantina altındayken sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden 3 öğrenci gözaltına alındı.

Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı

BOLU - Bolu'da, yurtdışından getirildikleri yurtta karantina altındayken sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden 3 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Korona virüs salgını sonrasında yurtdışından Bolu'ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız yurduna yerleştirildi. Yurtdışından gelen Furkan isimli bir kişi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı. Açılan canlı yayında, yurdun erkek yada kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden Mehmet Nuri M. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretlerde bulunarak küfür etti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ve küfür eden Nuri M. ve beraberindeki 3 kişi hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılarak gözaltına alınmaları talimatı verildi.

Hızlı test yapılarak gözaltına alındılar

Ukrayna'dan geldikleri öğrenilen ve haklarında gözaltı kararı verilen Mehmet Nuri M., M.K.K. ve M.Y. isimli gençlerin kan örnekleri alınarak korona virüs testi yapılması için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan testlerin negatif çıkması üzerine özel kıyafetlerle yurda giren polis ekipleri 3 genci kelepçeleyerek gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler.

Yurtta kalanlar tepki gösterdi

Öğrencilerin gözaltına alınarak yurttan çıkarıldıkları sırada, yurtta karantinada bulunan diğer öğrenci ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Yurtların pencerelerine çıkan vatandaşlar, "Ne mutlu Türküm diyene" sloganı atarak uzun süre ıslıklı ve alkışlı protesto yaptı.

Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı

Türkiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:40 Kaynak: İHA

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