Son Dakika Haberleri: Bolu'da ücretsiz toprak analizi yapılıyor
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Bolu'da ücretsiz toprak analizi yapılıyor

2 saat önce

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik ücretsiz toprak analizi yapıyor.

Bolu'da ücretsiz toprak analizi yapılıyor, System.String[]

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik ücretsiz toprak analizi yapıyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da hububat ekim sezonunun geldiği, tohum ekiminden 1-1,5 ay önce toprak analizi yapılarak, analiz sonuçlarına göre uygun gübre cinsleri, miktarları, kullanım zamanları ve yöntemlerinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, laboratuvarlarda yapılan tahliller sonrasında alınacak sonuçlar ile gübre kullanımında tasarruf sağlandığı, girdi maliyetlerinin azaldığı, kimyevi gübrelerden kaynaklanan çevre ve su kirliliğiyle ilgili koruma tedbirlerinin alındığı ve toprakların çoraklaşmasının engellendiği ifade edildi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat, "Sizlere hububat üretim sezonunda destek olabilmek ve bilinçli gübre kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kurumumuz Toprak Analiz Laboratuvarında, İl Özel İdaresinin desteği ile kısıtlı sayıda analiz ücretsiz olarak yapılmaya devam edecektir." dedi.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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