Bolu'da üniversite öğrencisi genç kız intihar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da üniversite öğrencisi genç kız intihar etti - Son Dakika

Bolu'da üniversite öğrencisi genç kız intihar etti

6 saat önce

Bolu'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve kardeşi de evde olduğu sırada silahla kendini vurarak intihar etti.

Bolu'da üniversite öğrencisi genç kız intihar etti, System.String[]

Bolu'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve kardeşi de evde olduğu sırada silahla kendini vurarak intihar etti.


Olay, saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Eser Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfında okuyan 19 yaşındaki Nazlıcan G., hafta sonu tatili için Bolu'ya ailesinin yanına geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, annesi ve kardeşi de evde olduğu sırada odasına giderek babasının evde bulunan silahıyla göğsüne ateş etti. Silah sesini duyarak kızının odasına giden anne, kızının kanlar içerisinde yattığını gördü. Kızının kendini vurduğunu duyan baba Nazmi G.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Nazılıcan G.'nin cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız öğrencilere tacizde bulunduğu ileri sürülen öğretmen için soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
23:28 Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic - Son Dakika Haber
23:21 Ayvalık'ta Gönül Yolu Köprüsü'nde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
23:19 Ailesiyle tartıştı, kendini piknik tüpüyle odaya kapatarak ölmek istedi - Son Dakika Haber
23:13 Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri duyuldu - Son Dakika Haber
23:02 Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı - Son Dakika Haber
23:02 Şii lider Sadr'dan "Uluslararası Direniş Lejyonları" çağrısı - Son Dakika Haber
21:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 23:35:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da üniversite öğrencisi genç kız intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]