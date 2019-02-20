Bolu'da üniversite öğrencisi köprüde asılı halde bulundu

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Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti

Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu