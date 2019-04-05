Bolu'da Üniversiteli Mlkp Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
1 saat önce
Bolu'da üniversiteli MLKP terör örgütü üyesi yakalandıBolu'da, polisin düzenlediği operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi K.A.K adliyeye sevk edildi.
Bolu
'da üniversiteli MLKP terör örgütü üyesi yakalandı
Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi K.A.K adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
öğrencisi K.A.K.'yi takibe aldı. Örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen K.A.K.'nin Bolu kent merkezinde oturduğu evine operasyon düzenlendi. K.A.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda çok sayıda örgüt dokümanı ele geçirildi. Daha önce Gazi Mahallesi olaylarına karıştığı için yargılanan K.A.K.'nın, gözaltı süresince açlık grevi yaptığı ve Suriye
'de silah kullanma ve savaş eğitimi aldığı belirtildi. Gözaltına alınan K.A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:49 Kaynak: DHA
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