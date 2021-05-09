Bolu'da, üreticilere bayram öncesi 3,7 milyon destek ödemesi

Bolu'da,Ramazan bayramı öncesinde destek ödemeleri kapsamında üretici ve yetiştiricilere toplam 3 milyon 711 bin 178 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Bolu'da, yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde il genelindeki üretici ve yetiştiricilere destek ödemeleri başladı. Vatandaşların TC kimlik numaraları son rakamına göre yapılacak olan desteklerde toplam 3 milyon 711 bin 178 TL para dağıtılacak.

Destek ödemeleriyle ilgili açıklama yapan İl Tarım Müdürü İzzet Murat, "İnsan odaklı çalışma prensibiyle üreticilerimizin her zaman yanında olan bakanlığımız üreten ve üretmek isteyen yetiştiricilerimizi desteklemeye devam etmektedir. Yaklaşan bayram öncesi üreticilerimizin hesaplarına Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında; bin 224 üreticimize 14 bin 80 dekar alan için 2 milyon 297 bin 866 TL, Süt Destekleme ödemesi kapsamında 3 bin 620 üreticimize 4 milyon 419 bin 554 litre süt için 1 milyon 148 bin 656 TL, Arıcılık destekleme ödemesi kapsamında 298 üreticimize 17 bin 646 kovan için 264 bin 696 TL olmak üzere toplamda 3 milyon 711 bin 178 TL tarımsal destek ödemesi TC kimlik no son hanesine göre yapılacaktır" denildi. - BOLU