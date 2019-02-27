Bolu'da, Uyuşturucu Haplarla Yakalanan 2 Kişi Adliyeye Sevkedildi
22 dakika önce
Bolu'da, Narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uyuşturucu uygulamasında 18 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu
'da, Narkotik
ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uyuşturucu uygulamasında 18 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan çalışma kapsamında bir parkta şüpheli görülen F.E. (21) ve S.Ç. (18) isimli şahısların üzerilerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahıslarda toplam 18 adet extacy türü uyuşturucu hap bulundu.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:12 Kaynak: İHA
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