Bolu'da, uyuşturucu ile yakalanan Suriye uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram esrarla yakalanan Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan şüpheli araca operasyon düzenledi. Araç içinde yapılan aramalarda bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram reçine esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan Suriye uyruklu Khaled Alarbash (33), ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Khaled Alarbash adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Khaled Alarbash, cezaevine sevk edildi. - BOLU