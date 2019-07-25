Bolu'da uyuşturucu operasyonları
2 gün önce
Bolu'da gerçekleştirilen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:52 Kaynak: AA
'da gerçekleştirilen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı unsurlarınca yapılan uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında Mudurnu
ilçesine bağlı Taşkesti
beldesiyle Bolu Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Yapılan operasyon kapsamında 9 kişiyi gözaltına alan jandarma ekiplerinin bu şahısların ev ve iş yerleri ile araçlarında yaptıkları aramada, 65 gram kubar esrar, 26 ekstazi hap ile 2 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi.
Gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılan 9 şüpheliden birinin çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu! 64 gözaltı kararı İçişleri Bakanlığından sosyal medyada gündem yaratan Atatürk heykeli iddiasına yanıt Bursa'da 6 ton ağırlığında sahte içki yakalandı PKK'ya katılmak isteyen 4 terörist ve 2 işbirlikçi hava operasyonuyla yakalandı