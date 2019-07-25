Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonları
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Bolu'da uyuşturucu operasyonları

2 gün önce

Bolu'da gerçekleştirilen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Bolu'da gerçekleştirilen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesiyle Bolu Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Yapılan operasyon kapsamında 9 kişiyi gözaltına alan jandarma ekiplerinin bu şahısların ev ve iş yerleri ile araçlarında yaptıkları aramada, 65 gram kubar esrar, 26 ekstazi hap ile 2 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi.
Gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılan 9 şüpheliden birinin çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.
Jandarma, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:52 Kaynak: AA
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